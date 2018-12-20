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Тестирование адвокатов и нотариусов в Казахстане планируют сделать платным

Общество

Действующая система сдачи экзаменов требует более развитой инфраструктуры

Тестирование адвокатов и нотариусов в Казахстане планируют сделать платным
Питер Брейгель Младший. У нотариуса. 1618

Астана, 20 декабря 2018, 15:08 — REGNUM  Адвокаты, нотариусы и частные судебные исполнители в Казахстане будут проходить тестирование на платной основе, сообщили 20 декабря в пресс-службе министерства юстиции республики.

В ведомстве уточнили, что тестовые задания будут разрабатывать республиканская коллегия адвокатов, нотариальная палата и палата частных судебных исполнителей.

В министерстве юстиции считают, что действующая система сдачи экзаменов требует более развитой технологии инфраструктуры и специально обученных кадров.

Отметим, в настоящее время претенденты проходят стажировку в коллегии адвокатов, нотариальной палате и палате частных судебных исполнителей, после чего аттестуются в специальных комиссиях. На одном из этапов аттестации организуется компьютерное тестирование.

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