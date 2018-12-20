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200 самозанятых предпринимателей вывели из тени на Среднем Урале

Общество

По собственной воле, отмечают в свердловском управлении ФНС

Екатеринбург, 20 декабря 2018, 14:30 — REGNUM  Около 200 самозанятых предпринимателей из Свердловской области уже зарегистрировались в региональном управлении Федеральной налоговой службы за 2018 год. Об этом заявила замруководителя областного управления Марина Рябова на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Зарегистрировались порядка 200 предпринимателей. По собственной воле, мы никого не принуждаем!» — отметила представитель ведомства.

По её словам, часть самозанятых предпринимателей выявили благодаря работе выездных налоговых комиссий в муниципалитетах.

«В основном это те, кто занимается торговлей. Есть и те, кто оказывает косметологические услуги», — уточнила представитель ведомства.

По словам Рябовой, предприниматели выбрали этот путь, чтобы у них появилась «моральная и финансовая безопасность». Это выражается в том, что им будет обеспечена пенсия, уточнила чиновница.

Напомним, 15 декабря 2018 года вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов предложил ввести мораторий на проверки и выявление самозанятых граждан. По мнению федерального чиновика, нужно создать условия для того, чтобы самозанятые не имели проблем с контролирующими органами и самостоятельно «легализовывались».

Читайте ранее в этом сюжете: Силуанов предложил установить мораторий на проверки самозанятых

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