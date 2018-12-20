Спускаемый аппарат «Союза МС-09» промахнулся на 20 км

Москва, , 12:38 — REGNUM Расстояние от расчетной до фактической точки посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-09» составило 20 км. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли, передает 20 декабря RT.

Спускаемая капсула с экипажем 56-й долговременной экспедиции на Международную космическую станцию перелетела расчетное место посадки. Однако отклонение не вышло за допустимые пределы.

Вероятно, причиной стал сильный ветер, пояснил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря благополучно вернулись с орбиты на землю российский космонавт Сергеей Прокопьев и его коллеги из ESA и NASA Александр Герст и Серина Ауньён-Чэнселлор. Командование МКС 19 декабря было передано российскому космонавту Олегу Кононенко.

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