Завершено расследование по делу бывших членов правительства Дагестана

Москва, , 18:10 — REGNUM Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении экс-врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и ещё троих бывших высокопоставленных республиканских чиновников. В ближайшее время следствие обратится в Басманный суд Москвы с ходатайством о продлении срока ареста всем фигурантам дела, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Дагира Хасавова.

Напомним, Абдусамад Гамидов, а также бывшие врио вице-премьера Дагестана Шамиль Исаев, министр экономики республики Раюдин Юсуфов и министр образования региона Шахабас Шахов были задержаны 5 февраля 2018 года. Их обвиняют в хищении более 100 млн рублей из республиканской казны при реализации социальных программ. В ходе следствия были арестованы имущество и денежные средства экс-чиновников на сотни миллионов рублей.

Все фигуранты сразу после задержания были переправлены в Москву, их делом занимается главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. Отметим, что никто из арестованных свою вину не признаёт.

По словам Дагира Хасавова, первым на судебном заседании будет рассматриваться дело о хищении средств при строительстве изолятора временного содержания для иностранцев в городе Махачкале, по которому обвиняют бывшего министра экономики Дагестана Раюдина Юсуфова.

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