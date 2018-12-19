Южной Корее потребуется $3,5 млрд на проведение Олимпиады в 2032 году

Сеул, , 19:29 — REGNUM Затраты Южной Кореи на проведение совместной с КНДР летней Олимпиады 2032 года составят 3,5 миллиарда долларов. Такие оценки приводит мэрия Сеула, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Расчёт потенциальных затрат был осуществлён в рамках подготовки подачи заявки. Ранее лидеры двух стран во время саммита в сентябре договорились сформировать совместную заявку на проведение Олимпиады. Это должно придать положительный импульс отношениям двух стран.

Отмечается, что при расчете не учитывалась доля КНДР, а также расходы на инфраструктуру — общая сумма гораздо больше. Так, например, при проведении зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане зимой 2018 года было израсходовано 12,5 миллиардов долларов, из которых 11 млрд были потрачены на создание транспортной и спортивной инфраструктуры.

Южная Корея и КНДР могли провести совместную Олимпиаду ещё в 1988 году, однако планам не суждено было сбыться из-за резко ухудшившихся отношений двух стран и ряда вооруженных инцидентов.