Соцсеть «ВКонтакте» составила два рейтинга самых обсуждаемых игр 2018 года

Москва, , 15:55 — REGNUM Социальная сеть «ВКонтакте» опубликовала два рейтинга самых обсуждаемых в 2018 году компьютерных игр. Первый посвящен играм, которые вышли или были анонсированы в 2018 году, а второй охватывает все игры вообще. Списки были опубликованы 18 декабря в паблике VK Gaming.

Места в топ-10 среди игр, которые вышли в 2018 году, распределились следующим образом: «Человек-паук», Far Cry 5, Fallout 76, FIFA 19, God of War, Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4, Detroit: Become Human, S.T.A.L.K.E.R. 2, «Assassin's Creed: Одиссея».

В общем топ-10 самых обсуждаемых игр на первом месте оказалась Counter-Strike: Global Offensive. В первую пятёрку также вошли Dota 2, Warface, PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) и Fortnite. Далее в списке идут Overwatch, World of Tanks, Destiny 2, League of Legends и World of Warcraft.

Ранее ИА REGNUM опубликовало список лучших мини-игр (игр в видеоиграх) 2018 года по версии издания Kotaku. В него вошли: A Way Out (игра «Четыре в ряд»), Yakuza Kiwami 2 (управление хостесс-клубом (женщины, общающиеся с мужчинами за деньги)), Yakuza 6 (подводная охота), Red Dead Redemption 2 (домино), Marvel’s Spider-Man (паззлы с лабораторными схемами) и Tetris Effect с режимом Mystery Mode.

