Оглашен приговор полковнику МВД по делу о ста миллионах: на выходе пшик

Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 19 декабря огласил приговор в отношении высокопоставленного сотрудника управления собственной безопасности МВД России полковника Юрия Тимченко и его подельника Сергея Зиновенко.

Изначально полковник обвинялся в вымогательстве рекордной для Петербурга взятки в 100 млн рублей, а Зиновенко, по версии следствия, был посредником в передаче денег. Как считало следствие, взятка вымогалась за снятие ареста со счетов крупной логистической компании, заблокированных в ходе расследования уголовного дела по факту неуплаты налогов на сумму более 1 млрд рублей, и за прекращение самого дела.

8 декабря 2016 года двое посредников получили от представителя коммерческой структуры муляж денежных средств на сумму 50 млн рублей для дальнейшей передачи их Тимченко, после чего все соучастники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Однако в процессе суда дело было переквалифицировано на более «мягкий» состав о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Тимченко заявил в суде, что не мог совершить тех противозаконных действий, в которых его обвиняли, а другие фигуранты дела заблуждались насчет его возможностей. Обвинение согласилось с этой позицией.

В итоге суд назначил наказание Тимченко в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима со штрафом в 400 000 рублей, сообщили сегодня в судебной пресс-службе Петербурга. Зиновенко приговорен к лишению свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее еще одному посреднику, Константину Марченкову, заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве, было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет.

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