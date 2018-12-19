В Twitter раскритиковали секрет «самых успешных людей в мире»

Вашингтон, , 15:44 — REGNUM Пользователи Twitter не поверили в результаты исследования, согласно которому «большинство успешных людей» встают в четыре часа утра. Они подвергли критике публикацию журнала Inc., в которой личностный тренер Марсель Швантес рассказывает о правильном начале дня, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Швантеса, раннее пробуждение практикуют глава Apple Тим Кук, соучредитель Ellevest Салли Кравчек, главный менеджер по мерчендайзингу и работе с клиентами сети универмагов Kohl's Мишель Гасс и гендиректор авиакомпании Virgin America Дэвид Куш.

«Кроме, возможно, Тима Кука, никто из людей, упомянутых в этой статье, не может считаться одним из самых успешных в мире», — заметил журналист Натаниэль Сильвер.

Другие юзеры тоже усомнились в утверждениях Швантеса. Некоторые из них признались, что встают рано утром, но это никак не повлияло на их успех. Многие же стали подшучивать над автором, демонстрируя, что их тоже можно причислить к самым успешным людям мира.

«Судить, насколько успешна жизнь, по тому, сколько человек спит… Знаете, успех зависит от того, как вы используете время. Для меня подъем в четыре утра — это провал приоритетов», — пишет Грег Т.

«Я должна быть очень успешной, потому что последние 25 лет встают в полчетвертого утра. Хотя подождите, нужно поменять «успешная» на «уставшая», — отметила Кристин Л.

«Я просыпаюсь в четыре утра, потому что моя смена начинается в пять. Все еще ожидаю этого «успеха». Если только он не выглядит как $38 на моем текущем счете», — иронизирует Алекс П.

Ранее в Twitter развенчали теорию казанского психолога, который заявил, что мышление человека зависит от его пола. Чтобы доказать это, он предложил пользователям нарисовать велосипед, утверждая, что мужчины сделают это намного детальнее, чем женщины. Однако юзеры доказали обратное.

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