На Украине ждут переходов церковных общин к раскольникам

Киев, , 15:07 — REGNUM Значительное число религиозных общин готовится перейти из канонической УПЦ Московского патриархата к раскольничьей единой украинской православной церкви (ЕПУЦ). Об этом заявил 18 декабря руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш в эфире телеканала 112.ua.

«Нам позвонили из 6 областей о том, что общины десятками уже собирают собрание и готовятся переходить, — заявил Юраш. — Собирают епархиальное собрание в какой-то из южных областей, есть препятствия, им даже предоставляли помещение, чтобы они это сделали. То есть если мы хотим мира — главное признать реалии».

Чиновник отметил, что после объединительного раскольничьего «собора» 15 декабря 2018 года Украина живёт в другой церковной реальности.

Отметим, 19 декабря жители села Шишковцы Кицманского района Черновицкой области приняли решение о добровольном переходе из канонической церкви в ЕПУЦ.

«Сегодня утром на собрании все присутствующие, кроме одного человека, проголосовали за присоединение к единой поместной церкви. Их поддержал и священник, проводивший собрание. Это пока первая община в области, которая сделала такой шаг», — заявил главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой обладминистрации Сергей Бухаров.

Напомним, глава организации «Киевский патриархат» Филарет заявил, что после получения томоса об автокефалии, ЕПУЦ станет единственной православной «церковью» Украины, а все остальные — раскольниками.

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