Военный прокурор Украины рассказал о ходе расследования взрывов в Ичне

Киев, , 12:40 — REGNUM До конца 2018 года станут известны результаты экспертиз, которые дадут ответ, кто же виновен во взрывах на артиллерийских складах возле города Ичня, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос 18 декабря в интервью изданию Liga.net.

Чиновник заявил, что вскоре станет известно, где и как была заложена взрывчатка и каким образом взорвался арсенал.

«Если установим, то дальше будем отталкиваться, кто это мог сделать, и куда закладывали. Или кто-то из местных, или диверсионная группа, или механизм был заложен несколько лет назад», — сообщил Анатолий Матиос.

Прокурор отметил, что незадолго до взрыва, охрана арсенала в Ичне видела двух человек в камуфляже, однако не предприняла необходимых мер.

Напомним, 9 октября 2018 года в Черниговской области, возле города Ичня произошёл пожар на территории склада боеприпасов. Для ликвидации последствий возгорания спасателям пришлось эвакуировать более 12 тыс. человек.

Всего за последние 2,5 года, вследствие ЧП на военных складах, Украина потеряла боеприпасов на сумму более $2 млрд.

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