На Украине за 2,5 года сгорели боеприпасы более чем на $2 млрд

Киев, , 15:25 — REGNUM На Украине за последние 2,5 года в результате чрезвычайных происшествий на военных складах уничтожено боеприпасов на общую сумму более $2 млрд, заявил 16 октября депутат Верховной рады Сергей Пашинский.

«Официально информирую, что за последние 2,5 года, начиная со Сватова и заканчивая Ичней, уничтожено боеприпасов более чем на $2 млрд, — цитирует Интерфакс-Украина Пашинского. — Я хочу, чтобы все услышали эту цифру».

Напомним, в ночь на 9 октября в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области начали взрываться боеприпасы на территории 6-го арсенала Министерства обороны Украины. Пожар охватил 30% территории склада, спасателям пришлось эвакуировать более 12 тыс. жителей окрестных населённых пунктов.

Еще один инцидент произошел весной 2017 года в Балаклее Харьковской области, где на арсенале военной части А 1352 загорелись склады боеприпасов. Убытки Украины из-за пожаров и взрывов в Балаклее составили около $1 млрд.

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