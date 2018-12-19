Завершён первый этап перевода баз Каспийской флотилии в Дагестан

Каспийск, Дагестан, , 12:25 — REGNUM Завершен первый этап перебазирования боевого состава Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан. Также выполнены работы по обустройству флотилии и сформированных на новой базе воинских частей 150-й мотострелковой дивизии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа.

Напомним, о переводе Каспийской флотилии на новое место дислокации в начале апреля 2018 года заявил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу. Отмечалось, что в рамках первого этапа перебазирования в городе Каспийске ведутся работы по возведению причалов, пирсов, пунктов базирования и обслуживания кораблей и судов, а также военного городка для служащих. К 2020 году планируется завершить строительство госпиталя, жилья для семей офицеров, обеспечить защиту базы ВМФ от стихийных бедствий и угрозы вражеского нападения и т. д.

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Как сообщало ИА REGNUM, в связи с передислокацией Каспийской флотилии в Дагестан, в республике планируется строительство судоремонтного предприятия. Стоимость проекта оценивается в 1,4 млрд рублей. На возведение завода выделен земельный участок площадью 7,5 гектара.

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