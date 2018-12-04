В Дагестане построят завод по ремонту судов Каспийской флотилии

Каспийск, Дагестан, , 14:28 — REGNUM В дагестанском Каспийске планируют построить судоремонтное предприятие в связи с передислокацией в этот город Каспийской флотилии. Стоимость проекта оценивается в 1,4 млрд рублей. Об этом 3 декабря главе Дагестана Владимиру Васильеву доложил министр промышленности и энергетики региона Сайгидпаша Умаханов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации республики.

На возведение завода уже выделен земельный участок площадью 7,5 гектаров и ведется оформление документов. Однако, по словам министра, для строительства предприятия необходимо окончательное решение правительства России и включение проекта в государственную программу по развитию оборонного комплекса РФ на период 2018—2027 годов.

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Напомним, 2 апреля 2018 года министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск. В связи с этим в дагестанском городе были начаты работы по возведению пирсов, причалов, пунктов обслуживания и военного городка для служащих.

За два года в городе проведут работы по углублению дна, возведению причального фронта и объектов наземной инфраструктуры. К 2020 году также планируют завершить строительство госпиталя, казармы для военнослужащих и жилья для семей офицеров.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Дагестана новость о переводе флотилии в республику приняли с воодушевлением. Заместитель председателя регионального правительства Рамазан Джафаров отметил, что данный шаг приведёт к развитию экономики и инфраструктуры не только Каспийска, но и всего Дагестана. Кроме того, это позитивно повлияет на решение вопросов трудоустройства и повышения уровня жизни населения.

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