В Петербурге уволили чиновницу, взявшую кредит и «забывшую» о нем

Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM Чиновница администрации одного из муниципалитетов Невского района Санкт-Петербурга взяла кредит и не указала его в качестве дохода в своей налоговой декларации. Это является грубым нарушением антикоррупционного законодательства, действующего в отношении государственных и муниципальных служащих.

Как сообщили 19 декабря в прокуратуре Санкт-Петербурга, сотрудница местной администрации при представлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год не указала доход в размере почти 600 тыс. рублей.

«Служащая пояснила, что длительное время пользовалась кредитными картами для личных нужд, но все кредиты вовремя оплатила. Банковский кредит она не расценивала как доход и поэтому не указывала его в справке», — отметили в прокуратуре.

Однако, как выяснили сотрудники надзорного ведомства, кредит чиновницей по-прежнему не возвращен, и никаких документов, подтверждающих отсутствие задолженности, не представлено.

Под угрозой увольнения в связи с утратой доверия за представление ложных сведений о доходах чиновница сама написала заявление об увольнении по собственному желанию и 17 декабря 2018 года была уволена.