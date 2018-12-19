Развлечения директора новосибирской школы обернулись следственной проверкой

Новосибирск, , 10:04 — REGNUM Скандальный видеоролик из интернета послужил основанием для уголовно-процессуальной проверки директора и учителей Осинцевской средней школы в Новосибирской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Видео разделено на две части. В первой — взрослые мужчины и молодые люди без штанов прыгают через костёр. Во второй — подростки жалуются на учителя физкультуры, который одних хватает за кадык, а о других вытирает мокрые руки.

Авторы видео утверждают, что в кадре — ученики, учителя и директор школы из Чановского района.

Местные СМИ тут же сообщили подробности.

«Родители нескольких учеников в школе села Осинцево Чановского района пожаловались на директора и физрука — они оскорбляют и поднимают руку на школьников, хотя сами не против развлечься на дне рождения, прыгая голыми через костёр на глазах старшеклассников. Проблему пытались решить депутаты, но случаи несправедливого обращения с учениками начали повторяться», — пишет «Горсайт».

Руководство школы утверждает, что жалобы детей и родителей — надуманы. Про прыжки через костёр директор школы заявил — видео снято в то время, когда он ещё не был в должности.

Роликом заинтересовались в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области. В настоящее время по факту размещения в социальной сети информации проходит проверка о превышении должностных полномочий со стороны сотрудников Осинцевской средней школы.

«Организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по факту размещения в социальной сети «ВКонтакте» видеоролика о превышении должностных полномочий со стороны неустановленных должностных лиц Осинцевской средней школы Чановского района Новосибирской области, по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)», — отметили в ведомстве.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы, по её результатам — принято процессуальное решение.