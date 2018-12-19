Актер Олег Мартьянов скончался на 67-м году жизни

Москва, , 01:00 — REGNUM Заслуженный артист России актер Олег Мартьянов скончался в Москве на 67-м году жизни, сообщает пресс-служба Малого театра.

Причина смерти артиста не называется. Коллектив Малого театра высказал соболезнования семье и близким Мартьянова. Работе в этом театре он посвятил 45 лет своей жизни.

Актер Олег Мартьянов в 1973 году был принят в труппу Малого театра. На его счету около 70 работ, среди которых две центральные роли по российским классическим произведениям — роль Ивана в «Коньке-Горбунке» Ершова и Ипполита в произведении «Не всё коту масленица» Островского.