Среда, 19 Декабря 2018 года
02:16:47 МСК

Актер Олег Мартьянов скончался на 67-м году жизни

Общество

Работе в Малом театре Мартьянов посвятил 45 лет

Москва, 19 декабря 2018, 01:00 — REGNUM  Заслуженный артист России актер Олег Мартьянов скончался в Москве на 67-м году жизни, сообщает пресс-служба Малого театра.

Причина смерти артиста не называется. Коллектив Малого театра высказал соболезнования семье и близким Мартьянова. Работе в этом театре он посвятил 45 лет своей жизни.

Актер Олег Мартьянов в 1973 году был принят в труппу Малого театра. На его счету около 70 работ, среди которых две центральные роли по российским классическим произведениям — роль Ивана в «Коньке-Горбунке» Ершова и Ипполита в произведении «Не всё коту масленица» Островского.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить