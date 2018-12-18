В России отзывают три тысячи автомобилей Peugeot и Citroen

Москва, , 18:27 — REGNUM Официальный представитель Peugeot и Citroen на российском рынке ООО «Пежо Ситроен Рус» объявил о добровольном отзыве около трёх тысяч автомобилей. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву, в частности, подлежат 1 850 автомобилей марок Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008, реализованных в период с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года. Причиной отзыва названа коррозия оси привода стояночного тормоза на задних тормозных суппортах, в результате которой эффективность тормоза может со временем снижаться.

Ещё 136 автомобилей Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008, реализованных с ноября 2014 года по ноябрь 2016 года, отзывается по причине того, что «деталь внутреннего механизма компенсации зазора заднего тормозного суппорта может со временем перестать выполнять свою функцию».

Также отзыву подлежат 693 автомобиля марки Citroen C4 Sedan, реализованных с октября 2016 года по июль 2017 года. Автомобили отзываются из-за выявленного несоответствия минимального радиуса молдингов фиксированных стёкол задних дверей, накладки крышки перчаточного ящика и камеры заднего вида требованиям сертификации.

Кроме этого, отзывается 216 автомобилей марки Citroen C3 Aircross, реализованных с марта по ноябрь 2018 года. Как отмечается, что на машинах данной марки была установлена функция предупреждения о не пристёгнутом ремне безопасности водителя, не соответствующая техническим требованиям.

Сообщается, что на всех отзываемых автомобилях будут проведены соответствующие технические работы бесплатно для автовладельцев.