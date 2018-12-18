Вторник, 18 Декабря 2018 года
17:42:36 МСК

Свердловский вице-губернатор: важно держать баланс по зарплатам чиновников

Общество

Недопустимы ни резкие повышения, ни девальвация зарплат, заявил чиновник

Екатеринбург, 18 декабря 2018, 17:10 — REGNUM  Ситуация с повышением зарплат в мэрии Екатеринбурга — двойственная. Об этом заявил новый вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько в беседе с журналистами региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Важно не потерять баланс. Одно — чтобы эти зарплаты не были необоснованно увеличены и вызвали относительно этого отрицательный резонанс. Но в то же время мы не можем допустить, чтобы зарплаты в администрациях стали девальвироваться, и мы бы меняли лучших специалистов на худших с меньшей зарплатой», — считает Бидонько.

Тем не менее руководитель жестко охарактеризовал ситуацию с повышением зарплат в мэрии Екатеринбурга.

«Это решение несвоевременное. У нас не такая хорошая ситуация с точки зрения роста зарплат у населения. Чиновники всегда должны быть примером. Когда доходы либо снижаются, либо не повышаются, то существенное повышение у чиновников такого уровня не вызывает особой любви», — уверен замглавы региона.

Напомним, решение о резком повышении зарплат мэру и администрации Екатеринбурга было встречено с непониманием федеральным руководством «Единой России» и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Депутаты гордумы пообещали исправиться — теперь зарплаты планируют повысить лишь на 4%.

Читайте ранее в этом сюжете: Чиновникам Екатеринбурга всё же повысят зарплаты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарплаты чиновников местного самоуправления
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить