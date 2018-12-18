Протяжённость аварийных труб на Украине приближается к длине экватора — СМИ

Киев, , 16:11 — REGNUM В аварийном состоянии находится 36 296 км водопроводных труб Украины, или 34,9% от их общего числа, заявили в министерстве регионального развития страны, сообщило 18 декабря агентство «Украинские новости».

Замене подлежит 23,1% или 3441 насос, сказано в ответе министерства на запрос журналистов.

В издании напомнили, что в бюджете на 2019 год не предусмотрено финансирование государственной программы «Питьевая вода Украины», хотя министерство регионального развития Украины обращалось в министерство финансов с просьбой выделить на неё около $81 млн.

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Отметим, длина экватора Земли составляет 40 075 км.