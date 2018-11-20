Правительство Украины отменило программу поддержки водоснабжения

Киев, , 16:51 — REGNUM Правительство Украины исключило из госбюджета на 2019 год финансирование программы «Питьевая вода Украины», заявили в ассоциации «Укрводоканалэкология», сообщает 20 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, программа была принята в 2011 году для поддержки водоснабжения. На программу обещали выделить 3 млрд гривен ($110 млн), но выделили только 208 млн ($7,5 млн) за все время.

Отмечается, что износ систем водоснабжения и водоотведения на Украине составляет более 50%, а для их реконструкции нужно порядка $40 млрд. Чтобы не произошло коллапса водопроводно-канализационной отрасли, госбюджет должен финансировать ее.

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Напомним, на Украине регулярно происходят аварии из-за износа водопровода. Так, ранее в Киеве сорвало асфальт из-за прорыва трубопровода.