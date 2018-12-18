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Актёры озвучки Metal Gear написали пародийное рождественское стихотворение

Общество

Произведение актёров называется The Night Before Metal Gear

Бербанк, США, 18 декабря 2018, 17:30 — REGNUM  Актёр озвучки серии игр Metal Gear Кэм Кларк вместе со своим коллегой Дэвидом Хейтером записал рождественское видео. В ролике, опубликованном на YouTube-канале Кларка, актёры читают стихотворение The Night Before Metal Gear, пародирующее детский стишок «Ночь перед Рождеством».

Пародийное стихотворение написал сам Дэвид Хейтер. По словам актёров, на сочинение своего рождественского произведения у Хейтера ушло порядка 20 минут. Стихотворение рассказывает о приключениях Ликвида Снейка и Солида Снейка, которых озвучивают соответственно Кларк и Хейтер. Поэму актёры зачитали голосами своих героев. Пользователи тепло приняли видеоролик, отмечая, что это «лучший рождественский подарок для фанатов Metal Gear».

Напомним, что Metal Gear — серия видеоигр в жанре стелс-экшен (экшен-игра с возможностью скрытного прохождения), созданная известным геймдизайнером Хидео Кодзимой. В общей сложности было продано свыше 30 млн копий игр серии. Почти все игры серии рассказывают о приключениях специального агента Солида Снейка. Действие Metal Gear разворачивается в альтернативной вселенной, где активно развиваются новейшие военные технологии и генная инженерия.

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