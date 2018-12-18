Почти половина жителей Эстонии старше 65 лет живут на грани бедности

Таллин, , 14:26 — REGNUM

По данным департамента статистики, в 2017 году в Эстонии в относительной бедности жили 22,6% жителей, то есть около 295 тысяч человек. В условиях же абсолютной бедности жили 3,4% — 44 тысячи человек. Об этом сообщает эстонский национальный вещатель ERR со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сравнении с 2016 годом количество людей, живущих в относительной и абсолютной бедности, выросло на 1,6% и 0,2% соответственно. Из сообщения следует, что среди неэстонцев показатель выше, чем среди эстонцев — 28,7% и 22% соответственно.

Сообщается, что по сравнению с 2016 годом показатели бедности среди детей и молодежи — уменьшились, а вот среди пожилых людей наблюдается обратная тенденция: около 47,5% людей старше 65 лет в 2017 году жили в относительной бедности. Так, в 2016 году этот показатели составлял 41%.

Департамент также отметил, что, не учитывая пенсии и государственные пособия в качестве доходов, в относительной бедности жили бы 38,5% населения, а в абсолютной бедности — 22,8%.