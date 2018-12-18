В новогодние каникулы при желании можно даже похудеть — исследование

Лондон, , 13:06 — REGNUM Регулярный контроль веса и простые правила для ограничения чрезмерного потребления пищи могут помочь людям избежать накопления лишних килограмм в дни новогодних праздников, сообщает AMNA со ссылкой на исследование «Winter Weight Watch», в котором участвовали 272 добровольца в возрасте от 18 до 44 лет.

Исследование проводилось в университетах Лондона и Лафборо, его результаты опубликованы в журнале British Medical Journal. Участники из одной группы вели учет своего веса и следовали 10 советам по питанию и физической активности, необходимой для сжигания калорий, набранных за праздничным столом. К примеру, нужна 21 минута физических упражнений, чтобы сжечь калории одного куска торта, а 33 минуты ходьбы сожгут калории, полученные из стакана глинтвейна.

Участники из этой группы не набрали веса, более того, в конце исследования они весили в среднем на полкило меньше, чем те, кто был во второй группе.

Во второй группе участники получили только короткий информационный буклет о здоровом образе жизни, который не включал в себя диетических рекомендации. В этой группе люди в среднем набрали небольшой вес.

10 советов, которые были даны первой группе, состояли в следующем:

— Всегда есть в одно и то же время дня (неважно, едите вы два раза в день или пять).

— Делайте 10 000 шагов ежедневно.

— Избегайте жирной пищи.

— По возможности выбирайте здоровые закуски.

— Не ешьте снеков перед телевизором.

— Остерегайтесь скрытых сахаров и жиров.

— Ежедневно попробуйте вставать на 10 минут каждый час.

— Не ешьте очень большие порции.

— Избегайте соков и напитков, которые содержат калории и сахар.

— Ешьте по крайней мере пять порций фруктов и овощей в день.