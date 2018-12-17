Роструд напомнил о требованиях к условиям труда в период морозов

Москва, , 17:48 — REGNUM Федеральная служба по труду и занятости напомнила работодателям о необходимости соблюдения норм трудового законодательства и рекомендаций по организации труда в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях. Соответствующее сообщение распространила 17 декабря пресс-служба ведомства.

В Роструде подчеркнули, что к работе на морозе должны допускаться работники, не имеющие каких-либо медицинских противопоказаний. При этом работники «должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты, соответствующим текущим климатическим условиям».

Ведомство также напомнило, что в соответствии с трудовым законодательством привлечение работников к выполнению трудовых обязанностей в мороз на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должно сопровождаться специальными перерывами для обогрева, которые обязательно включаются в рабочее время и подлежат оплате.

«Продолжительность и количество перерывов зависят не только от температуры воздуха, но и от силы ветра. Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21−25 градусов, данные помещения также следует оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп, температура которых должна быть в диапазоне 35−40 градусов», — уточнили в пресс-службе.

Подчёркивается, что бездействие работодателя по управлению профессиональными рисками влечёт административную ответственность, а в случае причинению вреда здоровью работника в результате такого бездействия должностным лицам может грозить и уголовная ответственность.