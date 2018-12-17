Исполком ОНФ возглавил Михаил Развожаев

Москва, , 16:39 — REGNUM Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, член Совета Ассоциации выпускников Высшей школы государственного управления РАНХиГС Михаил Развожаев возглавил Исполком ОНФ.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент некоммерческого партнерства «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль представил Михаила Развожаева членам Центрального штаба. Михаил Развожаев поблагодарил членов Центрального штаба за оказанное доверие и выразил готовность эффективно выполнять задачи, стоящие перед Исполкомом Народного фронта по организации работы Центрального штаба для эффективного народного контроля и содействия реализации майского указа президента страны.

Михаил Развожаев родился 30 декабря 1980 г. в Красноярске. В 2002 г. он окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета.

После окончания университета пришел на работу в комитет по молодежной политике администрации Красноярского края. За пять лет в администрации края прошел путь от ведущего специалиста до руководителя пресс-службы губернатора края.

С 2008 по 2012 г. работал на различных руководящих должностях в администрации губернатора Красноярского края. С 2012 по 2014 г. был заместителем руководителя администрации губернатора Красноярского края.

В октябре 2014 г. назначен заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа.

В 2016—2017 гг. прошел обучение по программе подготовки и переподготовки резерва высших управленческих кадров в РАНХиГС, в 2018 году окончил программу развития кадрового управленческого резерва под патронажем президента РФ.

3 октября 2018 г. указом президента Российской Федерации Михаил Развожаев был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия — председателя правительства Республики Хакасия, где отработал 6 недель, решая первоочередные текущие задачи, стоявшие перед республикой, — прохождение отопительного сезона, уборочная кампания, формирование сбалансированного бюджета и включение региона в национальные проекты, проведение выборов главы республики.

29 ноября 2018 г. решением съезда Народного фронта избран членом Центрального штаба ОНФ.

«Михаил Владимирович зарекомендовал себя как опытный и эффективный управленец, компетентный руководитель. Возглавлял Хакасию в период избирательной кампании в регионе, успешно справился с поручением президента России. Отмечу также, что Михаил Развожаев показал очень хорошие результаты в период обучения по программе подготовки и переподготовки кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Уверен, что приобретенный опыт поможет ему успешно реализовать задачи, поставленные президентом перед Общероссийским народным фронтом», — отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Анисимов, который с 2014 году возглавлял исполком движения, перешел на должность заместителя полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе.