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В Москве могут учредить новый праздник — день ресторатора

Общество

Праздник предлагается отмечать ежегодно седьмого июня

Москва, 17 декабря 2018, 17:03 — REGNUM  В столице может появиться новый праздник — День московского ресторатора. Об этом заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам Людмила Гусева («Единая Россия»), сообщил и корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Московской городской думы 17 декабря.

«Его предлагается отмечать ежегодно седьмого июня», — заявила Гусева.

Она также отметила, что московская индустрия общественного питания представляет собой самый большой сегмент общепита в России — свыше 11%. В данном бизнесе занято более 10 тыс. кафе, ресторанов, баров и столовых, рассчитанных на 600 тыс. посадочных мест.

Так, профильная комиссия столичного парламента рекомендовала депутатам принять законопроект «О внесении изменения в статью 1 Закона города Москвы от 22 сентября 2004 года № 56 «О праздниках города Москвы».

Напомним, в июне 2017 года с инициативой об установлении профессионального праздника в честь ресторатора выступил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с ведущими представителями ресторанного бизнеса столицы.

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Профессиональные праздники
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