Госдума обсудит законопроект об ответственном обращении с животными

Москва, , 16:08 — REGNUM Госдума 18 декабря во втором чтении обсудит законопроект об ответственном обращении с животными. Такое решение принял Совет Думы, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Госдума приняла в первом чтении проект базового закона об ответственном обращении с животными в марте 2011 года. В первоначальной версии выделяются несколько категорий животных: домашние, служебные, животные, используемые в культурно-зрелищных мероприятиях, синантропные (неодомашненные, но ведущие образ жизни, связанный с человеком и его жильем), животные-компаньоны.

Для каждой категории запрещено любое причинение вреда (в том числе и при дрессировке), жестокое умерщвление, натравливание на других зверей и человека. Под запрет, вероятно, могут попасть собачьи бои, а также купирование ушей и хвостов животных без ветеринара и обезболивания.

Прописываются требования к содержанию опасных пород собак, требования к чипированию.