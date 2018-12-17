На Среднем Урале закрыли восемь подпольных «крепкоалкогольных» цехов

Екатеринбург, , 16:12 — REGNUM Свердловские полицейские обнаружили и закрыли восемь подпольных цехов по производству контрафактного крепкого алкоголя. Но оказалось, что легальных производителей таких напитков в области нет вовсе. Об этом заявили представители органов правопорядка на пресс-конференции в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам замглавы свердловского управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ Ильи Плетнева, за 11 месяцев 2018 года в области удалось прикрыть восемь нелегальных цехов. Полицейские смогли изъять более 106 тысяч «готовых» алкогольных напитков, а также «сырьё» в 153 тысячи 617 литров этилового спирта и спиртосодержащих продуктов. Немалая часть указанных объемов была взята оперативниками именно с подпольных цехов.

Отмечалось, что органами правопорядка возбуждено 93 уголовных дела за 2018 год — что примерно на 15% больше, чем в 2017 году. «Может, стали лучше работать», — так прокомментировал разницу Плетнев.

В ходе беседы вскрылся пикантный момент: в Свердловской области уже не осталось легальных производств, которые бы готовили крепкие алкогольные напитки. Об этом заявил руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин. Остался лишь законсервированный ликеро-водочный завод «Знак качества» в Нижнем Тагиле. А вот Екатеринбургский виншампанкомбинат работать уже точно не будет. Свердловская область выглядит бедно на фоне челябинских и тюменских коллег, которые имеют по три легальных производства на каждой из территорий.

Впрочем, успокоил эксперт, речь идет только о крупном алкоголе. Пивных производителей в Свердловской области хватает, заявил Чащин, а по всему округу их около 107.

Напомним, пиво сместило водку в рейтинге самых «контрафактных» алкогольных напитков УрФО. Более 86% всего фальсифируемого алкоголя в округе приходится на пиво, заявил 17 декабря глава межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин.

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