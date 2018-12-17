Албанские студенты протестуют уже 12 дней и не собираются сдаваться

Тирана, , 15:58 — REGNUM Несмотря на заявление премьер-министра Албании Эди Рамы о том, что требования студентов не будут выполнены, до тех пор, пока они не сядут за стол переговоров, студенты продолжают протесты уже вторую неделю.

Напомним, студенческие протесты в Албании начались во вторник 4 декабря. Возмущение студентов связано с высокой стоимостью обучения и неудовлетворительными условиями в студенческих общежитиях.

14 декабря большая часть студентов решили прервать митинг из-за выходных, однако заявили, что 17 декабря они возобновят протестные акции и не вернутся в аудитории, до тех пор, пока правительство не выполнит их требований о внесении изменений в законодательство об образовании. Как сообщает албанская новостное агентство Телеграфи, многие студенты находится под давлением и испытывают материальную нужду. Ректор Тиранского университета Мюнюр Кони выступил с резкой критикой премьер-министра Эди Рамы. Он заявил, что в заявлении премьер-министра от 13 декабря содержатся угрозы в адрес ректората университета. А также, что в отличие от премьер-министра и правительства, воспринимающих протесты студентов как пощечину, он считает их признаком победы свободы и демократии. На данное заявление немедленно последовала реакция Эди Рамы, который заявил, что реакция ректора является проявлением двуличия и заискивания. А также заявил, что скоро «прибудет в аудитории в качестве аудитора, и тогда посмотрит, сможет ли ректор повторить свои нелепости ему в лицо».