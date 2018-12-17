Жители московского Лефортово больше месяца добиваются ремонта канализации

Москва, , 16:48 — REGNUM Жители района Лефортово требуют ГБУ «Жилищник» обеспечить ремонт канализационной трубы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат данного муниципального района Александра Андреева 17 декабря. По её словам, проблемы у жильцов на Солдатской улице, дом 12 начались более месяца назад.

«Первого ноября жители подъезда начали задыхаться от смрада, имеющего стойкий запах канализации, и потеряли возможность отдыхать из-за громкого бульканья, круглосуточно доносившегося из канализационной трубы», — сообщила депутат.

После приезда аварийной службы выяснилось, что ГБУ «Жилищник района Лефортово» решило отключить канализацию одной из квартир данного дома и заключило договор со сторонней фирмой. Проблемы с трубой начались во время установки заглушки: в квартирах по всему стояку появилась вонь, а канализационные трубы начали шуметь и издавать булькающие звуки. Сейчас жильцы добиваются ремонта трубы и привлечения руководителей ГБУ «Жилищник района Лефортово» к ответственности.

Отметим, в постановлении правительства РФ № 354. П. 122 говорится о запрете ограничивать или приостанавливать коммунальную услугу в квартире, если в результате повреждается общее имущество дома, нарушаются права и интересы других жильцов, а также требования пригодности жилого помещения для постоянного проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты и жители Хорошёвского района Москвы пожаловались на неэффективное расходование средств в связи с проблемой вывоза и уборки снега на районе.

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