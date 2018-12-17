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В Москве задержали видеоблогера с окровавленной девушкой в багажнике

Общество

Михаил Литвин снимал пранк со связанным человеком в багажнике автомобиле

Москва, 17 декабря 2018, 14:17 — REGNUM  В Москве задержали известного видеоблогера Михаила Литвина и его съёмочную команду во время записи ролика. 16 декабря молодой человек пытался заехать на парковку конгресс-центра на Кутузовском проспекте с окровавленной девушкой в багажнике автомобиля, сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Очевидец обратился в полицию и сообщил, что на парковку подъехали автомобили Ford Focus и BMW 116i. В багажнике немецкой иномарки находилась девушка с красными пятнами на одежде. Мужчина попытался вызвать полицию, но тогда обе машины спешно уехали.

В тот же день правоохранители задержали BMW и сопровождавший ее Ford Focus, в которых находились Литвин, обнаруженная ранее в багажнике девушка, а также еще двое молодых людей. Всех доставили в местное отделение полиции. В ходе опроса блогер заявил, что снимал пранк (уличный розыгрыш). В качестве доказательства он показал несколько роликов. На одном из них Литвин пытается заехать на подземную парковку со связанным человеком в багажнике.

Источник в правоохранительных органах заметил, что во время съемок видеоблогер, вопреки всем нормам нравственности и морали, нецензурно выражается и сеет панику среди окружающих, тем самым грубо нарушая общественный порядок. Полиция проводит проверку его действий и решает вопрос о возбуждении административного дела.

Михаил Литвин ведет одноименный канал на YouTube, число его подписчиков достигает 790 тысяч человек. Кроме того, молодой человек ведет блог в Instagram, на который подписано 3,7 млн человек.

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