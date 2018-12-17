Арестованному начальнику Свердловской железной дороги нашли замену

Екатеринбург, , 11:04 — REGNUM В настоящее время обязанности Свердловской железной дороги вместо арестованного главы СвЖД Алексея Миронова исполняет его первый заместитель Валентин Искоростенский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила начальник отдела по работе со СМИ СвЖД Оксана Буторова.

Напомним, что 13 декабря Алексей Миронов был задержан в ходе совместной операции оперативников регионального управления ФСБ и следователей Уральского управления СКР на транспорте по подозрению в получении взятки в крупном размере. В тот же день силовики провели обыски на рабочем месте Алексея Миронова.

Как сообщало ИА REGNUM, впоследствии ему были предъявлены обвинения, а следственные органы 14 декабря ходатайствовали перед судом о назначении меры пресечения. В итоге Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство и начальник Свердловской железной дороги был арестован на два месяца.

Отметим, что сам Алексей Миронов своей вины не признаёт.

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