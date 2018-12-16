Здание музея в Будапеште признано лучшим архитектурным проектом года

Будапешт, , 08:56 — REGNUM Венгерская студия Napur Architect получила международную премию за лучший архитектурный проект 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба International Property Awards.

International Property Awards — это международная премия в области архитектуры, дизайна и интерьера.

В 2018 году на участие в конкурсе было подано более 1700 заявок из 115 стран. Лучшим был признан проект этнографического музея, спроектированный венгерской студией.

Эксперты отметили, что простой и динамичный дизайн здания гармонически сочетается с природным окружением (музей будет построен в парке).

Представители Napur Architect получили премию на торжественной церемонии в Лондоне.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре лауреатами IX Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре за 2018 год были признаны два столичных парка: Парк на Ходынском поле и Парк в пойме реки Битцы.