В Москве 16 декабря возможны туман и гололедица — МЧС

Цитата из м/ф «Ёжик в тумане». реж Юрий Норштейн. 1975. СССР

Москва, , 05:24 — REGNUM Туман, изморозь и гололедица ожидаются в Москве 16 декабря. Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях опубликовано пресс-центром столичного главка МЧС.

Синоптики Росгиромета прогнозируют туман с видимостью 200−700 м., изморозь и гололедицу на дорогах ночью и в первой половине дня 16 декабря. В МЧС призвали водителей существенно снизить скорость движения и выбирать большую дистанцию на дорогах.

Пешеходам рекомендовано снабдить свою одежду светоотражающими элементами.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики пообещали москвичам в воскресенье 16 декабря морозы до — 15 градусов. Ветер при этом ослабеет, осадков не ожидается.

Читайте также: В выходные мороз в Москве усилится до — 15 градусов

Читайте ранее в этом сюжете: В Москву на следующей неделе придут 17-градусные морозы