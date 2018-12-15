Суббота, 15 Декабря 2018 года
06:28:38 МСК

Трамп собирается провести рождественские каникулы во Флориде

Общество

С 21 декабря по 6 января

Трамп собирается провести рождественские каникулы во Флориде
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Палм-Бич, США, 15 декабря 2018, 05:59 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп собирается отправиться в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде на рождественские праздники, предполагает газета The Palm Beach Post.

К такому выводу газета пришла после того, как Федеральное управление гражданской авиации предупредило пилотов о необходимости избегать полетов над поместьем Трампа во время рождественских каникул. По мнению газеты, это свидетельствует о том, что в самом поместье будет отдыхать американский президент.

Газета подчеркивает, что в прошлом году Дональд Трамп отдыхал в Мар-а-Лаго на протяжении 12 дней во время рождественских каникул. В этом году, как подчеркивает издание, Трамп намерен отдохнуть две недели.

Читайте ранее в этом сюжете: Меланья Трамп украсила Белый дом к Рождеству

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить