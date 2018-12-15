Трамп собирается провести рождественские каникулы во Флориде

Палм-Бич, США, , 05:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп собирается отправиться в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде на рождественские праздники, предполагает газета The Palm Beach Post.

К такому выводу газета пришла после того, как Федеральное управление гражданской авиации предупредило пилотов о необходимости избегать полетов над поместьем Трампа во время рождественских каникул. По мнению газеты, это свидетельствует о том, что в самом поместье будет отдыхать американский президент.

Газета подчеркивает, что в прошлом году Дональд Трамп отдыхал в Мар-а-Лаго на протяжении 12 дней во время рождественских каникул. В этом году, как подчеркивает издание, Трамп намерен отдохнуть две недели.

Читайте ранее в этом сюжете: Меланья Трамп украсила Белый дом к Рождеству