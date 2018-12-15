Последний эвакуационный рейс с гражданами России из Хайкоу вылетел в Москву

Москва, , 03:53 — REGNUM Самолет авиакомпании «ИрАэро», на борту которого находятся 183 российских туриста, вылетел из китайского Хайкоу в Москву с посадкой в Челябинске, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Сообщается, что этот самолет забирает с Хайкоу последних российских туристов оператора «Жемчужная река», которые долгое время не могли покинуть Китай и вернуться на родину. Таких туристов было около 1,5 тыс., однако теперь последние из них — 183 российских гражданина — уже летят в Москву.

Напомним, из-за долгов туроператора «Жемчужная река» с китайского острова Хайнань не могли вернуться около полутора тысяч российских туристов. Авиакомпания «ИрАэро» сначала прекратила рейсы из-за долгов туроператора, однако потом согласилась вернуть застрявших на Хайнане российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря самолет авиакомпании «ИрАэро» вывез первых российских туристов, застрявших на Хайнане из-за туроператора «Жемчужная река». Первый рейс доставил пассажиров в Уфу.

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