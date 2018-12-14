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Украинский неонацист пригрозил боксёру, готовому защищать Лавру

Общество

Украинские боевики готовы храбро стрелять по безоружным людям

Киев, 14 декабря 2018, 19:59 — REGNUM  Главарь неонацистской организации «Братство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский опубликовал угрозы в адрес украинского боксёра Александра Усика. Сообщение появилось 13 декабря на странице РИА ФАН.

Корчинский считает, что Усик не понимает и неадекватно оценивает ситуацию, а также, что в настоящей уличной драке он будет выглядеть не так хорошо, как на ринге:

«Украинские националисты редко ходят в боксерские спортзалы, они чаще ходят на стрельбище. Могу сказать вам по собственному опыту: пуля, выпущенная из автомата Калашникова, летит быстрее, чем кулак любого боксера», — пригрозил Корчинский.

Напомним, 12 декабря абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик заявил, что в случае нападения на одну из трёх Лавр на Украине, он встанет на защиту монахов.

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