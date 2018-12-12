В случае захвата Лавры украинский боксёр пообещал вступиться за монахов

Киев, , 23:43 — REGNUM Если раскольники пойдут на штурм Лавры, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик встанет на защиту святыни, заявил боксёр 12 декабря в эфире телеканала 112.ua.

Зрительница телеканала задала боксёру вопрос, не уточнив, о какой из трёх лавр идет речь — о Киево-Печерской, Свято-Успенской Почаевской или Святогорской Успенской лавре. Все три святыни находятся в распоряжении канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В условиях религиозного конфликта на Украине все три лавры могут быть захвачены раскольниками при попустительстве светских властей.

Усик также отметил, что томос об автокефалии, который Константинопольский патриархат намерен дать украинским раскольникам, не изменит настроений в обществе — не сделает людей добрее, не подвигнет их любить своих ближних.

Напомним, представитель религиозной организации «Киевский патриархат» заявил, что по его оценкам до двух третей членов канонической Украинской православной церкви рано или поздно перебегут к раскольникам.

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Напомним, ранее министерство юстиции Украины отобрало у УПЦ МП право пользования комплексом зданий Почаевской Свято-Успенской лавры, что было расценено РПЦ как начало гонений на Украинскую православную церковь.

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