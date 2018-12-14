В Москву на следующей неделе придут 17-градусные морозы

Москва, , 18:41 — REGNUM Морозы до — 17 градусов ожидаются в Московском регионе на предстоящей неделе. Об этом сообщили 14 декабря в Гидрометцентре России.

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 17 декабря, температура воздуха в столице днём составит −10…−12 градусов, в ночные часы похолодает до −14…−16 градусов. При этом ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможна гололедица.

Во вторник будет ещё холодней. Днём столбики термометров будут находиться в районе −9…−14 градусов. Ночью ожидается −12…−17 градусов. Местами пройдёт небольшой снег.

В среду и четверг, 19 и 20 декабря, в дневные часы ожидается около — 14 градусов, по ночам возможны морозы до — 17 градусов.

Напомним, что, по прогнозам, мороз будет в Москве уже в предстоящие выходные, 15−16 декабря.

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