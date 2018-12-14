МИД России предупредил граждан о забастовках в городах Евросоюза

Москва, , 17:07 — REGNUM Российские дипломаты предупреждают граждан о забастовках и демонстрациях, запланированных в ближайшие дни в ряде города Европейского союза. Соответствующее сообщение размещено на странице Ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter.

В ведомстве предупреждают, что 14 декабря в Брюсселе проходит демонстрация профсоюзов напротив штаб-квартиры Федерации предприятий Бельгии на улице Равенштайн.

14−15 декабря во Франции проходят забастовки транспортных профсоюзов, в связи с чем возможны нарушения в графике движения поездов на различных направлениях, в том числе ожидаются сбои в движении поездов на линии «RER B» в Париже.

На 17 и 31 декабря в Португалии запланированы 24-часовые забастовки работников метро Порту, из-за чего ожидаются задержки и отмены поездов из центра города в аэропорт «Франсиско Са Карниеро». Гражданам рекомендуется пользоваться альтернативными видами транспорта.

Кроме этого, в МИД сообщают, что 19 декабря в Тунисе планируются протестные демонстрации профсоюзов перед зданием министерства образования, в связи с чем рекомендуется избегать мест массового скопления людей.