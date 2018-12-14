Канье Уэст обвинил Дрейка в издевательстве над психически нездоровыми

Вашингтон, , 16:36 — REGNUM Рэпер Канье Уэст посвятил более сотни записей в своём Twitter канадскому рэперу Дрейку. Уэст обвинил коллегу в том, что тот издевается над людьми с психическими расстройствами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сначала музыкант заявил, что Дрейк причастен к нападению фанатов на рэпера Pusha T на его концерте в Торонто. Также Уэст считает, что музыкант издевается над людьми с психическими проблемами. В качестве примера он привел дисс Дрейка на рэпера Кид Кади в 2016 году, когда тот попал в психиатрическую клинику.

«Ты стараешься быть хулиганом. А я никогда ни над кем не издевался и никогда не буду. В качестве цели ты выбираешь людей с психическими проблемами», — пишет Уэст.

При этом рэпер несколько раз упомянул, что хочет просто поговорить с Дрейком и решить все мирным путем.

«Дрейк, я не собираюсь драться на каком-нибудь шоу на MTV или типа того. Я открыт для разговора. Нам нужно показать всем, что темнокожие мужчины могут просто поговорить друг с другом, и никто не умрёт и не окажется в тюрьме».

Судя по записям, Дрейк несколько раз звонил Уэсту, пока тот продолжал серию твитов. Однако последний разговор закончился тем, что Дрейк угрожал оппоненту.

«Дрейк позвонил и угрожал мне. Так что, Дрейк, если что-то случится со мной или с кем-то из членов моей семьи, ты будешь первым подозреваемым. Давай-ка полегче в высказываниях», — подчеркнул рэпер.

Канье Уэст не впервые привлекает к себе внимание необычным поведением. Накануне он опубликовал в Twitter ролик из тропического ботанического сада Фэйрчайлд в Майами, на котором общается с деревом по поводу своих новых кроссовок Yeezy.

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