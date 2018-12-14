Выпускников ВолГУ пригласили на службу в научные роты ВС России

Вологда, , 15:14 — REGNUM Несколько выпускников института приоритетных технологий Волгоградского государственного университета отправятся на службу в научных ротах Вооруженных сил России, сообщает 14 декабря пресс-служба вуза.

«Срочная служба в научной роте — хороший вариант, у которого большое количество плюсов, начиная с бытовых условий и заканчивая перспективой развития как специалиста», — сообщил один из выпускников Андрей Разнополов.

Отмечается, что проходить службу молодые специалисты будут в разных ротах: в технополисе «ЭРА» (Анапа), Краснодаре и Тамбове. В вузе напомнили, что научные роты ВС РФ формируются из числа наиболее одаренных выпускников вузов, которые комплектуются военнослужащими, проходящими военную службу по призыву. Роты созданы в соответствии с решением президента России 2013 года.

Кандидатами на службу в научных ротах могут стать граждане России мужского пола в возрасте от 19 до 27 лет, которые ранее не проходили военную службу, и имеют диплом о высшем образовании с общим средним баллом успеваемости не ниже 4,5, либо справку высшего учебного заведения об окончании 3 (4, 5) курсов с общим средним балом успеваемости не ниже 4,5, а также имеющие категорию годности по состоянию здоровья призываемых граждан — не ниже Б-4.

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