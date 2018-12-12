Из Оренбуржья семь призывников отправились на службу в научную роту

Оренбург, , 07:49 — REGNUM Семь призывников из Оренбургской области отправились на службу в армии в Анапу. Молодые люди будут служить в научных ротах военно-инновационного технополиса «Эра», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Семеро оренбуржцев прошли строгий отбор. В рядах призывников — молодых учёных 26-летний хирург первой горбольницы Оренбурга, который уже имеет большой опыт. Он провел десятки операций. Шестеро новобранцев в своих вузах раньше изучали искусственный интеллект и информационную безопасность, сообщает ГТРК «Оренбург».

По данным tvzvezda.ru, в военный технополис «Эра» в рамках осенней призывной кампании будет призвано 30 человек из 29 регионов Урала, Поволжья и Сибири.

Напомним, Указ о создании в Анапе инновационного технополиса был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 25 июня 2018 года. Работы по реализации проекта начались 1 марта 2018 года. Планируется, что к 2020 году в технополисе будут трудиться более 2 тысяч ученых и инженеров. «Эра» будет консолидировать талант молодых учёных для поиска перспективных технологий, которые могут быть применены в военном деле, и не только в нём.

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