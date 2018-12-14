Алчевский казачий корпус начал сотрудничество с Симферопольской гимназией

Луганск, , 15:07 — REGNUM Договоры о сотрудничестве с четырьмя учебными заведениями Луганской Народной Республики (ЛНР) и России подписал Алчевский казачий кадетский корпус им. генерала Матвея Платова, заявила директор корпуса Татьяна Пивоварова, сообщает 14 декабря «Луганский информационный центр».

По ее словам, корпус начнет сотрудничество с Симферопольской академической гимназией и общеобразовательной школой №3 в Алуште. Выпускники корпуса смогут продолжить обучение в Донбасском государственном техническом университете и Луганской академии внутренних дел им. Эдуарда Дидоренко.

Напомним, Алчевский казачий кадетский корпус открылся 1 сентября 2018 года.