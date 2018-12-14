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Алчевский казачий корпус начал сотрудничество с Симферопольской гимназией

Общество

Алчевский казачий кадетский корпус открылся 1 сентября 2018 года

Луганск, 14 декабря 2018, 15:07 — REGNUM  Договоры о сотрудничестве с четырьмя учебными заведениями Луганской Народной Республики (ЛНР) и России подписал Алчевский казачий кадетский корпус им. генерала Матвея Платова, заявила директор корпуса Татьяна Пивоварова, сообщает 14 декабря «Луганский информационный центр».

По ее словам, корпус начнет сотрудничество с Симферопольской академической гимназией и общеобразовательной школой №3 в Алуште. Выпускники корпуса смогут продолжить обучение в Донбасском государственном техническом университете и Луганской академии внутренних дел им. Эдуарда Дидоренко.

Напомним, Алчевский казачий кадетский корпус открылся 1 сентября 2018 года.

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