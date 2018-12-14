Национальная гвардия Казахстана почтила память фигуриста Дениса Тена

Усть-Каменогорск, Казахстан, , 14:59 — REGNUM В региональном командовании «Шыгыс» (вотоск) национальной гвардии Казахстана прошел вечер памяти бронзового призера Олимпийских игра 2014 года, фигуриста Дениса Тена, сообщает 14 декабря издание Zakon.kz.

Заместитель командующего региональным командованием «Шыгыс» полковник Ниязтай Алкешев напомнил, что Тен проходил в 2011—2012 годах срочную службу в рядах национальной гвардии.

«Он был не только ярким и талантливым спортсменом, но и истинным патриотом своей страны», — сказал Алкешев.

На вечере памяти присутствовали региональное командование нацгвардии, военнослужащие, знаменитые спортсмены и представители власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря уголовное дело об убийстве Дениса Тена поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты.

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