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ООН: 75% заражённых вирусом Эбола в ДР Конго — дети

Общество

ООН (Организация Объединенных Наций) сообщила о том, что около 75% людей, зараженных вирусом Эбола в ДРК (Демократическая Республика Конго), являются детьми, причем сотни из них ­ – это либо сироты, либо же дети, разлученные со своими семьями

ООН: 75% заражённых вирусом Эбола в ДР Конго — дети
UNMEER
Дети

Киншаса, 14 декабря 2018, 13:52 — REGNUM  С тех пор как в августе 2018 года произошла вспышка Эболы в ДРК (Демократическая Республика Конго), в конголезском городе Бени погибло в общей сложности уже около 300 человек, об этом говорят данные Всемирной Организации Здравоохранения.

По словам представителей ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций), организация при сотрудничестве с ее партнерами смогла выявить более 400 сирот, а также детей, разлученных со своими семьями с момента начала эпидемии в стране. По информации новостного агентства RFI Kiswahili, обнаруженные организацией дети составляют 75% от общего количества больных вирусом Эбола.

ДРК продолжает сталкиваться с проблемой распространения вируса Эбола. Впервые о возникновении данной болезни в этой стране сообщалось в 1976 г.

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Зарубежная хроника
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