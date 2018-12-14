В «Яндексе» объяснили отображение даты смерти Порошенко

Москва, , 13:40 — REGNUM В компании «Яндекс» объяснили выдачу в поисковом запросе даты смерти украинского президента Петра Порошенко. Об этом пишут 14 декабря «Известия».

В службе PR «Яндекс.Поиска» отметили, что сервис данные для карточки объектного ответа «берет из открытых источников».

«В данном случае мы агрегатор внешней информации», — цитирует издание представителя компании.

Напомним, сегодня, 14 декабря, при вводе в строке поиска «Яндекс» фамилии и имени президента Украины сообщалось, что он скончался 11 декабря.