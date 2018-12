Маньяк-убийца и гонки с оружием: что нового в игровой индустрии?

Ирвайн, США, , 14:18 — REGNUM Многие студии — разработчики игр в конце уходящего 2018 года выпустили крупные обновления для своих проектов. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку актуальных игровых анонсов этой недели.

Разработчики из компаний M2H и BlackMill Games сообщили о выходе нового бесплатного обновления для шутера (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) Verdun. Главным нововведением станет игровой режим Frontlines, позволяющий сражаться на одной карте сразу 64 геймерам.

Игра посвящена Первой мировой войне. В ней появится новая фракция — сенегальские тираиллеры. Также в обновление добавит в проект новую карту, оружие, отряд и ряд игровых особенностей. Обновление уже доступно на PC, PS4 и Xbox One.

В карточной коллекционной онлайн-игре Heartstone ввели новый одиночный режим «Игрища» в рамках крупного дополнения «Растахановские игрища». Он позволит игроку бросить вызов серии оппонентов, каждый из которых будет сильнее предыдущего.

Игроки смогут выбрать один из трёх храмов на старте каждого приключения. Храмы представляют один из игровых классов Hearthstone. Побеждая врагов, геймеры получат уникальные карты, усиливающие действующую колоду. Итогом победы в каждом приключении станет получение специальной карты «Игрищ».

Разработчики из команды Behaviour Digital объявили о выходе крупного обновления для Dead by Daylight под названием Darkness Among Us. Оно добавит в игру нового маньяка-убийцу, игровую карту и персонажа-выжившего.

Убийца по прозвищу Легион станет одним из самых подвижных и ловких в игре. Его умения позволят в кратчайшие сроки выслеживать и догонять свою жертву. Выживший по имени Джефф Йохансен, в свою очередь, получит способность ломать крюки и становиться невидимым для убийц.

Команда студии Rockstar Games сообщила о старте нового обновления для GTA Online. Оно добавит в игру новый режим Arena War, вдохновлённый серией игр Twisted Metal. Также в проекте появятся новые виды транспорта и семь игровых форматов для нового режима.

В рамках Arena War геймеры будут участвовать в гонках на бронированном и вооружённом транспорте. Новоявленные гонщики, смогут использовать все возможные средства для победы на треке. Геймеры будут зарабатывать специальные «очки арены», которые потом можно будет использовать как в Arena War, так и в обычной игре.

Студия Bandai Namco сообщила о выходе нового дополнения для Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. Оно называется The Lair of the Lost и добавит в игру новое подземелье «Лабиринт» и тематические задания, посвящённые прошлому главных героев. Также в проекте появится новая боевая система и порядка 80 единиц оружия и брони.

По сюжету нового дополнения, в стране Эвермор, которую игроки создают в процессе оригинальной игры, открывается таинственный портал. Он приносит с собой смертельно опасную порчу. Король Эван и его свита отправляются в загадочный портал, чтобы сразиться с Королём призраков и избавиться от недуга.

