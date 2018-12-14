Более 7 млрд рублей выделят Дагестану на проекты в сфере образования

Махачкала, , 11:49 — REGNUM Республика Дагестан в 2019 году примет участие в восьми национальных проектах в сфере образования. На реализацию всех мероприятий региону будет выделено более 7 млрд рублей. Об этом в ходе рабочего совещания рассказала заместитель председателя правительства Дагестана — министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова, сообщили ИА REGNUM 14 декабря в пресс-службе администрации субъекта.

Проект «Успех каждого ребенка» призван модернизировать региональную систему и сформировать целевую модель дополнительного образования. Планируется создание пяти мобильных детских технопарков «Кванториум», пяти центров выявления и поддержки одаренных детей и двух региональных модельных центров. Реализация проекта позволит к 2024 году увеличить до 85% численность детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности.

Реализация проекта «Современная школа» позволит обновить материально-техническую базу общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.

В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» планируется создание консультационных центров методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям и обеспечение вовлечения родителей детей в учебно-воспитательную и организационную работу образовательных учреждений.

Проектом «Цифровая образовательная среда» предусматривается обеспечение всех образовательных организаций скоростным Интернет-соединением, создание центров цифрового образования детей и внедрение современных цифровых технологий в общеобразовательные программы.

В республике появятся центры непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования. Создание их предполагается проектом «Учитель будущего». А центры опережающей профессиональной подготовки, оснащенные современными мастерскими, появятся в рамках проекта «Молодые профессионалы».

Проект «Новые возможности для каждого» направлен на организацию обучения по программам непрерывного образования. И, наконец, проект «Социальная активность» будет направлен на поддержку волонтерства в регионе.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2019 году на средства из федерального бюджета в Дагестане планируется начать строительство 19 новых школ. Новые учреждения позволят приблизиться в полной ликвидации в регионе трёхсменного режима обучения. На эти цели Дагестану, а также Ингушетии, Чечне и Бурятии выделят в общей сложности почти 11 млрд рублей.