В школах Дагестана ликвидируют третью смену

Москва, , 14:36 — REGNUM В школах Республики Дагестан, а также Ингушетии, Чечни и Бурятии полностью ликвидирую третью смену. На решение проблемы уже в 2019 году четырём регионам будет направлено в общей сложности почти 11 млрд рублей. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации РФ 5 декабря рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Средства выделят из федерального бюджета. По словам вице-премьера, в названных субъектах за три года будет построено 59 школ, предусматривающих в общей сложности около 35 тысяч ученических мест.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство России в ноябре 2018 года выделило Дагестану почти 608 млн рублей на обеспечение общеобразовательных школ республики новыми учебниками. В сентябре министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова заявляла, что школы республики обеспечены учебными пособиями лишь на 58%. На выделенные из резервного фонда деньги планируется приобрести более 2,2 млн экземпляров учебников. В ноябре также сообщалось, что Москва передаст Дагестану 140 новых школьных автобусов на замену тех, что эксплуатируются уже более 10 лет. Новый транспорт позволит региону обновить школьный автопарк на на 57%.

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